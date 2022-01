Ski alpin – Non sélectionné pour Pékin, Tanguy Nef répond sur la piste

Le Suédois Kristoffer Jakobsen a écrasé la première manche du slalom nocturne de Schladming (Autriche), ce mardi soir. Il a en effet terminé son parcours avec une avance de 58 centièmes de seconde sur le surprenant Italien Giuliano Razzoli, deuxième, et de 67 centièmes sur un duo composé du Français Clément Noël et du Norvégien Lucas Braathen, troisièmes à égalité.

Côté suisse, c’est le Genevois Tanguy Nef qui s’est montré le meilleur. Non sélectionné pour les Jeux de Pékin, il a apporté une réponse claire sur la piste. Il occupe le huitième rang, à 1’’11 de Jakobsen et à 44 centièmes du podium. Le Neuchâtelo-Valaisan Loïc Meillard n’est pas loin derrière (dixième à 1’’19). Reto Schmidiger (excellent 14e à 1’’31 avec son dossard 36), Sandro Simonet (19e à 1’’57), Daniel Yule (20e à 1’’58), Luca Aerni (21e à 1’’62) et Ramon Zenhäusern (décevant 27e à 1’’94) sont à chercher plus loin dans le classement. Le Vaudois Marc Rochat verra la deuxième manche d’extrême justesse (29e à 2’’03), alors que Noël Von Grünigen a été éliminé.