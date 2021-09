Suisse : Non-vacciné et en quarantaine: adieu le salaire? L’idée fait son chemin

Les Allemands dans l’incapacité de travailler en raison d’une mise en quarantaine ne seront plus payés. La mesure séduit aussi certains en Suisse.

Une règle controversée entrera en vigueur en Allemagne, dès le 1er novembre. Les personnes non vaccinées, qui sont mises en quarantaine (par exemple de retour de vacances) et qui ne peuvent dès lors plus travailler pourraient ne plus recevoir de salaire, à part si leur employeur le verse volontairement. L’État, en tout cas, ne l’assurerait plus.