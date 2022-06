Non, Zendaya n’a pas été battue

États-Unis : Non, Zendaya n’a pas été filmée en train d’être battue

Une vidéo montrant une jeune femme ressemblant beaucoup à l’actrice est devenue virale. L’agent de la star a dû faire une mise au point.

Une vidéo partagée sur Twitter le 28 mai 2022 a donné des sueurs froides aux admirateurs et aux admiratrices de Zendaya. Sur les images, on pouvait voir une femme en train de s’en prendre à une autre physiquement et avec une rare violence, lui assénant des coups de poing et des coups de pied. Or, la victime de l’agression ressemblait à la star américaine qui pourrait jouer dans le reboot de «Buffy contre les vampires», au point que les internautes ont commencé à s’inquiéter pour sa santé.