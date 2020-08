Genève

Nonagénaire volé et jeté à terre par des malfrats

Deux voleurs ont saisi un senior pour lui dérober son argent, avant de le pousser au sol. Ils ont été arrêtés.

Un aîné en béquille a été la victime d’un couple maléfique, jeudi vers midi, dans le quartier des Pâquis (GE). Un homme et une femme ont intercepté le nonagénaire dans la rue, alors qu’il rentrait chez lui. Tandis que le premier lui a saisi le bras, l’autre lui a fait les poches et lui a ainsi volé plusieurs centaines de francs.

Le duo a ensuite poussé sa victime à terre avant de s’enfuir. Il n’a pas été très loin. Un témoin de la scène a rattrapé les malfrats et les a retenus en attendant la police. Nés en 1969 et en 1971, l’homme et la femme originaires de Roumanie ont été appréhendés pour brigandage, notamment. Ils ont été mis à disposition du Ministère public. Quant à la victime, choquée, elle a été prise en charge et elle a pu déposer plainte.