France : Nonante-cinq manifestants interpellés et 67 policiers blessés

Des dizaines de blessés sont à déplorer parmi les forces de l’ordre qui sécurisaient les différents mouvements contestataires dans plusieurs villes hexagonales samedi.

A Paris, où les violences et les dégradations ont été les plus fortes, 48 policiers et gendarmes ont été blessés, a précisé le ministre de l’Intérieur sur Twitter.