Libye : Nonante-trois demandeurs d’asile évacués vers l’Italie

Premier vol d’un mécanisme d’admission humanitaire, 93 demandeurs d’asile bloqués en Libye ont été acheminés en Italie. Il s’agit d’enfants, de femmes ou de rescapés de tortures.

Un groupe de 93 demandeurs d’asile bloqués en Libye ont été évacués vers Rome jeudi, première opération de ce type depuis l’interruption des vols humanitaires vers l’Italie, il y a deux ans, a annoncé le représentant du Haut - Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR) en Libye. Il s’agit du premier de cinq vols prévus sur un an vers l’Italie, vols qui concerneront 500 demandeurs d’asile «dans le cadre d’un nouveau mécanisme d’admission humanitaire», a précisé l’organisation. La dernière évacuation vers l’Italie datait de 2019.

Le groupe d’évacués, acheminé de Tripoli jusqu’à Rome, comprend «des enfants, des femmes à risque, des rescapés de violences et torture, et des personnes atteintes de graves problèmes de santé», selon le HCR. «Nous sommes heureux de voir ces vols d’évacuation devenir une réalité et que les autorités libyennes les aient soutenus», a déclaré le chef de mission du HCR en Libye, Jean-Paul Cavalieri.