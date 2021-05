Boxe - Nonito Donaire met Nordine Oubaali KO d'un terrible uppercut

Boxe : Nonito Donaire met Nordine Oubaali KO au 4e round

Le Philippin s’est emparé dans la nuit de samedi à dimanche du titre WBC des coqs au détriment du Français.

Et il a de quoi. Déjà promis à entrer dans le Panthéon de la boxe, lui qui a été, entre 2007 et 2019, champion du monde des poids mouches (IBF), coqs (WBC, WBO), super-coqs (IBF, WBO) et plumes (WBA), Donaire compte désormais 41 victoires (6 défaites).