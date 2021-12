Norah Jones s’invite sous le sapin de Noël

Noël : Norah Jones s’invite sous le sapin avec «I Dream Of Christmas»

La chanteuse américaine a dévoilé le clip de sa chanson aux paroles simplistes «I Dream Of Christmas», extrait de l’album du même nom.

Souvent, les chansons les plus simples sont celles qui fonctionnent le mieux. Encore plus quand c’est Noël et que les têtes blondes se relaient devant le sapin pour chanter. Avec ses couplets enfantins, «Fa la la la la la la la, Fa la la la la la la la, Fa la la la, La la la la», et «I dream I dream, I dream I dream, I dream I dream, I dream I dream», le titre «I Dream Of Christmas» de Norah Jones a ainsi de fortes chances de s’imposer comme un incontournable durant les fêtes, comme «All I Want For Christmas Is You» de Mariah Carey ou «Santa tell me» d’Ariana Grande. D’autant plus que la chanson de l’Américaine, tête d’affiche au Zermatt Unplugged en 2018, est portée par un clip, sorti le 16 décembre 2021, fleurant bon les petits biscuits, la neige et les pulls moches.