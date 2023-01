France : Norbert Tarayre à nouveau aux fourneaux

Cela fait dix ans, et avec une troisième place dans «Top Chef» sur M6, que Norbert Tarayre a été révélé au grand public. Cela fait près de 10 ans aussi que le Français de 42 ans a quitté les fourneaux pour se consacrer à ses affaires médiatiques ou à son rôle de chef d’entreprise dans la restauration. Pourtant, le chef compte bien faire son retour en cuisine pour mitonner de bons petits plats.

«Cette année, je repars en cuisine. Ce sera en septembre 2023 à Paris associé à un grand nom», a confirmé Norbert Tarayre au «Parisien» disant qu’il fera une cuisine «pure et simple». Il n’a pas donné de plus amples informations «contrat de confidentialité oblige». Il a toutefois précisé que deux échecs passés l’avaient fait douter de ses capacités à diriger une brigade: «J’ai douté énormément et j’avais peur de remonter sur le ring. Je retourne en cuisine pour moi, pour recommencer là où je m’étais arrêté il y a dix ans. J’étais un bon chef de cuisine, mais un mauvais chef d’entreprise».