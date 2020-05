France

Norbert Tarayre bientôt papa pour la 4e fois

Le chef et sa nouvelle compagne ont annoncé qu’ils attendaient un garçon dans une vidéo originale postée sur Instagram.

Tout va très vite pour Norbert Tarayre! Un mois et demi après avoir officialisé sa séparation d’avec son épouse , le cuistot a fait savoir que sa nouvelle compagne était enceinte. Et, au vu des images partagées par le chef sur Instagram , la naissance est pour bientôt.

Dans une vidéo, Norbert a réuni ses trois filles – Gayane, Laly et Aliya – et sa chérie autour d’un plan de travail pour préparer un gâteau. Sur une chanson intitulée «Un plat d’amour», qu’il a lui-même écrite et composée et qu’il interprète, l’ancien candidat de «Top Chef» et les quatre femmes de sa vie préparent un gâteau et se réunissent ensuite pour le manger.