France

Nordahl L. pourra bien être poursuivi pour viol

L’ancien militaire, mis en examen pour le meurtre de la petite Maëlys en 2017, s’était pourvu en cassation pour éviter de répondre de l’accusation de viol. Il vient d’être débouté.

Nordahl L. est également poursuivi pour détention d'images pédopornographiques – des vidéos et photos consultées sur internet - et enregistrement sur son smartphone d'images pornographiques de mineures de moins de 15 ans, en l’occurrence les agressions sexuelles des petites-cousines).

Batailles juridiques

Expertise validée

Dans un second arrêt, la Cour de cassation a rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise psychologique, rendu fin 2018, que l'avocat du mis en cause demandait, au nom d'un «défaut d'impartialité et d'une atteinte à la présomption d'innocence». Cette expertise a été validée, dans sa version expurgée de quelques passages par la chambre de l'instruction, et sera soumise au débat contradictoire.