Procès Maëlys : Nordahl Lelandais, condamné à perpétuité, ne fera pas appel

À l’issue de son procès, l’ancien militaire de 39 ans a écopé de la peine maximale pour le meurtre de la petite Maëlys en 2017. La mère de la fillette s’est dite «contente» du verdict.

«Depuis quatre ans on attendait ce moment»

«C’est dur d’entendre le mot de perpétuité (...) On ne va pas faire de suspense, il n’y aura pas d’appel», a indiqué son avocat, Me Alain Jakubowicz, à la sortie de la salle d’audience.

«Que dire de plus, depuis quatre ans on attendait ce moment, on n’est pas totalement satisfait, on sait qu’il part en prison et qu’il ne fera plus de mal à personne, ça nous soulage», a commenté le père de la petite fille, Joachim De Araujo.