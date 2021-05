Chambéry (France) : Nordahl Lelandais: «Désolé, Arthur.»

Au deuxième jour de son procès pour le meurtre d’un jeune militaire, l’accusé s’est excusé, mais a persisté à dire qu’il n’a pas voulu donner la mort.

Il le laisse prendre place dans sa voiture grise et le conduit à Saint-Baldoph, près de Chambéry, à sa demande, raconte Nordahl Lelandais. Puis il dit s’être arrêté sur un parking. «J’ai senti un certain énervement» du caporal.

Une bagarre qui dégénère

Puis «il me met un coup de poing», puis un autre. «De là s’engage une bagarre, je réplique avec des coups de poing, je me bats», poursuit l’accusé. Silence dans la salle des assises de Savoie.

Il y a toujours un monstre en lui

«On peut espérer que la vérité sera à la hauteur au bout de ces quelques jours, j’ai un doute, honnêtement, j’ai un doute. Comme on a toujours dit, on n’attend rien de l’accusé, de «l’autre», on attend tout de la justice, voilà», avait réagi plus tôt Didier Noyer, père de la victime.