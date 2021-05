France : Nordahl Lelandais: sa mère décrit un océan d’incompréhension

Les parents du meurtrier de Maëlys ont apporté des éléments pour comprendre la personnalité du tueur lors de son procès pour le meurtre du caporal Arthur Noyer.

D’une enfance commune à une vie professionnelle et sentimentale décousue, Nordahl Lelandais a calmement remonté le fil de sa vie aux premières heures de son procès pour la mort du caporal Arthur Noyer lundi, loin du personnage mythomane, impulsif et coléreux évoqué par certaines expertises.

L’ancien maître-chien militaire, cheveux courts, fine barbe grisonnante et chemise bleu pâle, a promis la vérité sur l’affaire Noyer, pour laquelle il est jugé jusqu’autour du 12 mai.

Nordahl Lelandais a admis avoir porté des «coups mortels» au caporal de 23 ans en 2017. Et a reconnu avoir tué «accidentellement» quelques mois plus tard la petite Maëlys, âgée de huit ans, affaire pour laquelle il devra de nouveau comparaître devant les assises.

«Une sorte de paumé»

Lorsqu’Alain Jakubowicz rencontre pour la première fois son client en septembre 2017, il lui apparaît «comme une sorte de paumé, fruit de notre époque et de notre société», écrit-il deux ans plus tard dans un livre. «En dehors de sa passion pour les chiens et les motos, rien ne semblait l’intéresser», poursuit l’avocat de 68 ans.