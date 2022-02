Grenoble (F) : Nordahl Lelandais mis face aux images de Maëlys dans sa voiture

Au quatrième jour de son procès, l’ex-militaire a été confronté à des images de caméra de surveillance où l’on voit sa petite victime le jour de sa mort, sur le siège passager.

Selon lui, la fillette lui a demandé s’il allait voir ses chiens et «est montée à l’avant». L’ex-militaire de 38 ans, jugé depuis lundi, a admis avoir tué «involontairement» Maëlys, 8 ans, en lui portant des coups très violents.

Sang-froid et minutie

La journée de jeudi était intégralement consacrée à l’audition d’enquêteurs ainsi que d’un expert de la police scientifique. Entendu toute la matinée et une bonne partie de l’après-midi, vidéos et divers documents à l’appui, le directeur d’enquête a expliqué que Nordahl Lelandais avait «rapidement (été) identifié» comme suspect par les enquêteurs.

Placé en garde à vue une première fois dès le 31 août 2017, Nordahl Lelandais va plusieurs fois changer de version au fil des progrès de l’enquête. Il n’avouera avoir tué la fillette que plusieurs mois plus tard, lorsqu’une tache de sang appartenant à l’enfant sera retrouvée dans le coffre de sa voiture.

Le gendarme est aussi revenu sur la découverte, au cours de l’enquête, de deux vidéos en gros plan de «doigts caressant le sexe d’une fillette». Les deux fillettes ont été identifiées comme étant des petites-cousines. L’accusé est également jugé pour ces agressions sexuelles, ainsi que pour détention et enregistrement d’images pédopornographiques.

Il nie avoir consulté des sites pédopornographiques

Lors des trois journées précédentes, la Cour s’était concentrée sur l’examen de la personnalité de Lelandais, et l’avait notamment entendu mercredi après-midi sur son parcours de vie pendant près de cinq heures. Il s’était présenté comme un homme «perdu» après l’échec de sa carrière militaire en 2005 et qui avait alors glissé dans des addictions aux drogues et au sexe.