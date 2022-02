Meurtre de Maëlys : Nordahl Lelandais, une personnalité «à facettes»

Au procès de Nordahl Lelandais, l’aspect psychologique de l’accusé a été abordé. Un expert a parlé de traits psychotiques, psychopathiques et de perversité narcissique, un mélange «rare».

L’affaire Maëlys, un fait divers hors norme Nordahl Lelandais est jugé dès lundi 31 janvier à Grenoble pour le meurtre de la petite Maëlys, enlevée et tuée dans la nuit du 26 au 27 août 2017 en Isère.

Nordahl Lelandais a répété, lundi, reconnaître tous les faits qui lui sont reprochés à son procès pour le meurtre de la petite Maëlys, avant que les experts n’évaluent sa personnalité «à facettes». «Je confirme mes propos de vendredi: je reconnais tous les faits qui me sont reprochés», a-t-il déclaré en ouverture de la troisième et dernière semaine de son procès à Grenoble, sur sollicitation de la présidente Valérie Blain.

L’ancien militaire de 38 ans est jugé, depuis le 31 janvier, par la Cour d’assises de l’Isère pour le meurtre de l’enfant fin 2017, précédé d’enlèvement et de séquestration, ainsi que pour des agressions sexuelles contre deux petites-cousines âgées de 4 et 6 ans au cours du même été.

L’accusé a reconnu avoir des penchants pédophiles, mais nie tout mobile sexuel en ce qui concerne Maëlys. La qualification de viol n’a pas été retenue pour le procès, faute d’élément matériel. Les avocats des parties civiles se disent convaincus qu’il a enlevé la petite fille pour la violer. Mais l’état très dégradé du corps, retrouvé six mois après les faits, n’a pas permis de trouver d’éléments probants.

Une «perception grandiose»

Les journées de lundi et mardi sont consacrées à l’audition d’experts psychologues et psychiatres. Devant la cour, le psychologue Raphaël Loiselot a noté que l’accusé avait de lui-même une «perception grandiose». Il présente une «personnalité un peu exceptionnelle sur le plan de l’organisation», avec des traits «psychotiques, psychopathiques et de perversité narcissique», un mélange «rare».

Selon la psychologue clinicienne Magali Ravit, sa personnalité fonctionne «par facettes» et réagit «sur un mode tout-puissant lorsqu’il se sent en situation de vulnérabilité». Revenant sur l’épisode des coups portés à Maëlys, lors duquel Nordahl Lelandais a déclaré avoir vu en «hallucination» le visage du caporal Arthur Noyer, qu’il avait tué quelques mois plus tôt, l’experte a estimé que «cette dissociation est peut-être organisée par une scène traumatique. Il n’y a pas de sadisme», souligne-t-elle.

Pour l’avocat de la mère de Maëlys, «derrière la perversité de Nordahl Lelandais, se pose la question de savoir si on peut soigner une personnalité de ce type. Les experts ont leur réponse et elle semble pessimiste».

«De type pervers»

À la barre, le dernier expert de la journée, le psychiatre François Danet, a décrit une «personnalité clivée de type pervers», avec «des possibilités de passage à l’acte hétéro-agressif extrêmement importantes». Selon lui, qui pointe une dangerosité «criminologique» du fait de «son trouble de personnalité», Nordahl Lelandais se «protège d’un trouble dépressif suicidaire» en s’inscrivant dans une «logique de dissimulation».

Jusqu’à vendredi soir, l’accusé avait toujours affirmé que Maelys était montée de son plein gré dans sa voiture et qu’il l’avait tuée involontairement en la frappant au visage. Et c’était au bout de cinq heures, lorsque son avocat l’a appelé à «prendre conscience de la gravité des faits», qu’il a finalement admis avoir enlevé et tué «volontairement» la fillette. «La sincérité de ces aveux interroge très clairement», a réagi, lundi, l’avocat de la mère de Maëlys.