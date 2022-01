Mort de Maëlys : Nordhal L. devant les assises pour un procès hors normes

Nordhal L. est de retour lundi devant une cour d’assises à Grenoble pour répondre de la mort en 2017 de la petite Maëlys De Araujo, un procès de trois semaines qui s’annonce comme l’un des plus suivis de l’année tant l’affaire captive médias et opinion.

L’ancien maître-chien militaire de 38 ans est jugé pour le meurtre précédé de l’enlèvement et de la séquestration de cette fillette de 8 ans en août 2017, ainsi que pour des agressions sexuelles à l’encontre de deux de ses petites-cousines au cours du même été.

Déjà condamné à Chambéry en mai 2021 à 20 ans de réclusion pour le meurtre du jeune soldat Arthur Noyer – verdict dont il n’avait pas fait appel – le suspect est attendu tôt lundi au Palais de justice de la ville, où l’audience doit s’ouvrir à 10 h 00 avec le tirage au sort des jurés et l’appel des témoins.

«Au-delà de l’écume des médias seul ce qui se passe dans le sanctuaire de l’enceinte de #Justice compte», lui a répondu Me Alain Jakubowicz, qui assure la défense de Nordahl Lelandais.

Outre les experts et enquêteurs, une quarantaine de témoins devraient être entendus au fil des audiences. Nordahl Lelandais lui-même ne devrait pas être entendu sur les faits avant le mercredi après-midi.

Compassion et indignation

Dès le début, il y a quatre ans et demi, ce tragique fait divers avait fasciné le grand public, suscitant compassion pour les parents de la fillette et indignation à l’égard du suspect, perçu comme un manipulateur et un temps soupçonné d’être un tueur en série.