États-Unis : Norman Reedus blessé pendant un tournage

L’acteur, qui incarne Daryl Dixon dans «The Walking Dead», a dû annuler sa venue à une convention qui se déroule à Atlanta.

Pour le moment, l’acteur et compagnon de Diane Kruger avec laquelle il a eu une fille, ne s’est pas exprimé sur l’accident. Sur Instagram et Twitter, son dernier post date du 11 mars 2022, et est consacré au livre «The Ravaged» qu’il a écrit et qui sera disponible dès le 5 avril. On ignore donc ce qui lui est arrivé et si cela s’est passé pendant le tournage de «The Walking Dead» ou pendant celui du spin-off consacré à Daryl et Carol.