États-Unis : Normes antipollution durcies pour promouvoir les véhicules électriques

L’administration ne fixe pas cette fois-ci un quota précis de véhicules propres à vendre. Mais l’agence de protection de l’environnement (EPA) prévoit de restreindre progressivement la quantité moyenne d’émissions polluantes des nouveaux véhicules produits par chaque constructeur, les incitant au passage à intégrer de plus en plus d’électriques dans leur flotte.

Un air plus sain pour tous

Ces nouvelles normes «devraient permettre d’éviter près de 10 milliards de tonnes d’émissions de CO2 (d’ici à 2055), soit plus du double des émissions totales de CO2 aux États-Unis en 2022», remarque l’EPA dans un communiqué. Elles représentent «une pièce maîtresse du puzzle visant à réduire la plus grande source de pollution au carbone de notre pays et à fournir à tous un air plus sain et un climat plus sûr», estime Manish Bapna, à la tête de l’organisation environnementale NRDC, dans une déclaration transmise à l’AFP.