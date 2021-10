Tennis : Norrie – Basilashvili: une finale surprise à Indian Wells

C’est pour le titre que le Britannique affrontera le Géorgien la nuit prochaine, dans le désert californien. Qui aura les nerfs les plus solides?

Cameron Norrie: «Je sais que je peux faire du bon tennis, il faut juste que je ne sois pas trop tendu.» AFP

Le Géorgien Nikoloz Basilashvili s’est qualifié samedi pour la finale du tournoi ATP d’Indian Wells Masters en battant l’Américain Taylor Fritz 7-6 (7-5) 6-3, l’un des plus grands faits d’armes de sa carrière.

Basilashvili va rencontrer un autre finaliste surprise, le Britannique Cameron Norrie (tête de série No 26), qui avait battu un peu plus tôt le Bulgare Grigor Dimitrov 6-2 6-4. Basilashvili, tête de série No 29, guigne son troisième titre ATP de la saison après ses succès à Doha et Munich.

«C’est un sentiment incroyable, a déclaré ce fils d’un danseur du ballet national géorgien. Je suis super heureux. J’étais nerveux et stressé. J’étais très tendu, mais j’ai juste essayé de me concentrer sur le match. Quand on se concentre, on évacue le stress. Je sais que je peux faire du bon tennis, il faut juste que je ne sois pas trop tendu.»

Le Géorgien de 29 ans a sauvé trois balles de set pour s’emparer de la première manche dans le tie-break. Dans la deuxième, les deux adversaires ont remporté chacun leur service jusqu’au septième jeu, lorsque Basilashvili a fait le break pour mener 4-3.

Il a remporté la demi-finale, en 1h41’, sur sa quatrième balle de match face à Fritz, chouchou du public, en décochant un coup droit qui a laissé l’Américain sur place. Fritz (39e mondial), qui avait été le tombeur surprise d’Alexander Zverev (4e), a réussi 11 aces, mais a fait plus de doubles fautes que son adversaires (trois contre une).

Dimitrov dominé par Norrie

Dans l’autre demi-finale, le Britannique Cameron Norrie s’est imposé face au Bulgare Grigor Dimitrov en deux sets (6-2 6-4) et 1h26’ de jeu, et accède à la première finale d’un Masters 1000 de sa carrière, à Indian Wells. Le gaucher, vainqueur du tournoi de Los Cabos le mois dernier, n’avait jusqu’ici jamais atteint les quarts ou les demies d’un Masters 1000 ou d’un tournoi du Grand Chelem.

«Je suis si heureux, s’est-il exclamé. Malheureusement il (Dimitrov) n’a pas pu donner le meilleur de lui-même. J’ai été très solide. J’ai beaucoup joué sur son revers et ça le frustrait. J’ai réussi à bien servir et dans les moments importants, j’ai été efficace quand j’en avais besoin.»

Face à Dimitrov, il s’est montré d’entrée plus en confiance, prenant le service de son adversaire à chaque fois dès le début des deux sets et obligeant le Bulgare à courir après le score, et concluant le match avec un jeu blanc sur son service.

Le Bulgare, ex-No 3 mondial, qui retrouvait pour la première fois depuis 2019 les demi-finales d’un Master 1000, a commis beaucoup trop d’erreurs et de fautes directes pour espérer renverser le match.

Les résultats Indian Wells. Masters 1000 ATP et WTA: Samedi. Demi-finales messieurs: Norrie (GB/21) bat Dimitrov (Bul/23) 6-2 6-4. Basilashvili (Géo) bat Fritz (EU/31) 7-6 (7-5) 6-3. Finale: Norrie – Basilashvili lundi à 1h du matin (heure suisse). Finales simples dames: Badosa (Esp/21) – Azarenka (Blr/27) ce dimanche à 22h00.