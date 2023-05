Norrie s’attire les foudres de Djokovic en plein match

Novak Djokovic, No 1 mondial, s'est tranquillement qualifié pour les quarts de finale du Masters 1000 de Rome en remettant à sa place Cameron Norrie (6-3, 6-4). Un match au cours duquel le Britannique l'a involontairement touché sur un smash.

Le Serbe, qui cèdera son trône de No 1 à Carlos Alcaraz lundi quoi qu'il arrive, a joué son 77e match à Rome, égalant le record de Nadal, qu'il battra en affrontant pour une place dans le dernier carré le Danois Holger Rune (7e) ou l'Australien Alexei Popyrin (77e). Djokovic atteint, en outre, les quarts au Foro Italico pour la 17e fois d'affilée et a remporté les six finales jouées dans la capitale italienne.