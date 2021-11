Formule 1 : Norris sur sa santé mentale: «Je vais beaucoup mieux»

A l’instar d’autres grands sportifs, le jeune pilote de Formule 1 britannique n’hésite pas à parler publiquement de sa santé mentale.

Entourage

«Je vais beaucoup mieux maintenant qu’il y a deux ans. Je profite beaucoup plus de la vie. Je ne suis plus toujours en train de m’inquiéter, de penser, de paniquer», a-t-il continué.

Surtout pour se relever après un échec, comme celui de Norris en Russie: leader pendant la plus grande partie de la course, il n’est pas entré aux stands pour changer de pneus à l’arrivée de la pluie dans les dernières minutes et cette erreur lui a couté la victoire.

«Il y aura toujours quelque chose au fond de mon esprit qui me rappellera Sotchi car c’était ma première chance de gagner en F1. Mais c’est plus comme un souvenir, ça ne me fait pas vraiment mal maintenant», a-t-il assuré dès la course suivante en Turquie.