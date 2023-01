Insolite : North se transforme en son père, Kanye West

La dernière vidéo en date du compte TikTok conjoint de Kim Kardashian et de sa fille, North, a laissé les internautes pantois. Premièrement, la gamine de neuf ans a apposé sur son visage un filtre la faisant étrangement penser à son paternel. Deuxièmement, la musique qui a été utilisée pour illustrer cette courte vidéo, «Bound 2» de Kanye West, a choqué certains internautes. Pour rappel, le clip de ce morceau sorti en 2013 mettait en scène les ex-époux, divorcés en mars 2022 . On y voyait le rappeur américain conduire une moto avec Kim Kardashian, qui essaie aujourd’hui de protéger au mieux ses enfants , assise à moitié nue face à lui.

«Kim était pratiquement nue dans le clip. Voir sa fille grimée en son père avec ce titre en bande-son est trop bizarre», a commenté un utilisateur de Reddit, dont les propos ont été relayés par «The Sun». Un autre a ajouté: «C’est très inapproprié. Ça irait peut-être si Kim n’était pas aussi sexy derrière sa fille, mais là en plus du contexte du clip, c’est juste dégoûtant et gênant». Un dernier encore n’a pas du tout trouvé cette vidéo «amusante»: «C’est troublant et ça me fait détester encore un peu plus Kim, ce que je ne pensais pas être possible».