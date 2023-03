North West pourrait avoir sa ligne de cosmétiques

North West pourrait bientôt avoir une ligne de cosmétiques qui porte son nom en plus de faire ses débuts au cinéma. D’après les informations obtenues par Page Six, la maman de la fillette de 9 ans, Kim Kardashian, a déposé une demande de marque pour le nom des quatre enfants qu’elle a eus avec Kanye West – North, Saint, Chicago et Psalm – en 2022 et viendrait de mettre à jour celle formulée pour son aînée.