Norvège: À cause de son mari, la cheffe de la diplomatie perd son poste

Le Premier ministre norvégien, Jonas Gahr Støre, a débarqué sa ministre des Affaires étrangères, Anniken Huitfeldt, éclaboussée par un scandale lié à l’achat d’actions, lundi, dans le cadre d’un remaniement de son gouvernement de centre gauche. Le 30 août, Anniken Huitfeldt, longtemps considérée comme la dauphine de M. Støre, avait révélé que son époux avait acheté des actions «dans des volumes beaucoup plus importants qu’(elle) ne l'avait cru», après sa prise de fonctions ministérielles.

Conflits d’intérêts

Un comité parlementaire a lancé une enquête sur cette affaire. La police, elle, a jugé qu’il n’y avait pas lieu de le faire. Mme Huitfeldt est remplacée par Espen Barth Eide, qui a déjà occupé ce poste dans le passé ainsi que celui de ministre de la Défense, et qui était jusqu’à présent ministre du Climat et de l’Environnement.

Ex-Première ministre également visée

Après le scandale qui a coûté son poste à Mme Huitfeldt, il est apparu que l’époux de la cheffe de l’opposition conservatrice, Erna Solberg, avait lui aussi procédé – là aussi largement à son insu – à des milliers de transactions boursières, alors que celle-ci était cheffe du gouvernement entre 2013 et 2021. Selon des politologues, le départ de Mme Huitfeldt devrait permettre à M. Støre de décocher plus librement ses flèches contre sa rivale Mme Solberg et saper ses chances, aujourd’hui élevées, de revenir au pouvoir lors de législatives prévues en 2025.