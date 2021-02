Coronavirus : Norvège, Danemark et Islande prudents envers AstraZeneca

C’est un nouveau revers pour le vaccin de la firme suédo-britannique. Faute d’informations suffisantes, le produit ne sera pas destiné aux plus de 65 ans en Islande, Danemark et Norvège.

Plusieurs pays ont décidé de ne pas vacciner les personnes de plus de 65 ans avec le produit d’AstraZeneca.

Les autorités sanitaires norvégiennes, danoises et islandaises ont annoncé à leur tour, jeudi, que le vaccin anti-Covid d’AstraZeneca serait réservé aux moins de 65 ans, faute de données suffisantes sur ses effets au-delà de cet âge.

Les trois Etats nordiques adoptent ainsi la ligne choisie par plusieurs pays de l’Union européenne, mais pas de l’Agence européenne du médicament (EMA), qui l’avait approuvé pour les plus de 18 ans. La Norvège et l’Islande ne sont pas membres de l’UE mais s’y sont associées pour la validation et la fourniture de vaccins anti-Covid.