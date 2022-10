Pêche: Norvège et Russie d'accord sur les quotas en mer de Barents

Pêche : Norvège et Russie s’entendent sur les quotas en mer de Barents

Depuis 1976, au titre d’un accord conclu en pleine guerre froide et considéré à ce titre comme exemplaire, la Norvège, membre de l’OTAN, et la Russie s’entendent sur des quotas de prises sur plusieurs espèces en mer de Barents, qui abrite notamment un précieux stock de cabillauds.

Exception durcie

Signe de la situation exceptionnelle, les discussions entre les deux pays sur les quotas se sont faites via des canaux numériques. Dans un tweet, le Premier ministre norvégien, Jonas Gahr Støre, a qualifié l’accord d'«important, à une période difficile avec la guerre en Ukraine». «L’accord clarifie les quotas et garantit une gestion maritime durable dans le Grand Nord. Nous veillons sur le plus gros stock de cabillauds et sur les autres espèces en mer de Barents.»