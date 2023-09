Il a cru avoir déterré «des pièces en chocolat», c’était de l’or

Erlend Bore, qui voulait être archéologue quand il était enfant, acheta un détecteur de métal pour s’encourager à sortir et bouger plus, comme le lui avaient recommandé son médecin et son physiothérapeute.

Le butin est composé de neuf médaillons et de perles en or qui formèrent jadis un luxueux collier, ainsi que de trois bagues du même métal, a annoncé, jeudi, l’université. Il a été découvert par cet archéologue amateur fin août, dans la propriété d’un fermier près de Stavanger. Le quinquagénaire, qui voulait être archéologue quand il était enfant, avait acheté un détecteur de métal pour s’encourager à sortir et bouger plus, comme le lui avaient recommandé son médecin et son physiothérapeute.