Norvège: La princesse Märtha Louise épousera son «chaman»

La princesse Märtha Louise, fille aînée du couple royal norvégien, et son fiancé américain Durek Verrett, un «chaman» autoproclamé, se passeront la bague au doigt le 31 août 2024, ont-ils annoncé mercredi. Révélée en 2019, la relation entre la princesse de 51 ans et le «chaman Durek», 48 ans, a fait couler beaucoup d’encre dans le royaume scandinave, où les méthodes de médecine alternative et les prises de position de ce guide spirituel en vogue à Hollywood lui ont valu d’être accusé de charlatanisme.