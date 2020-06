Aviation

Norwegian Air Shuttle va rouvrir 76 lignes en Europe

La compagnie norvégienne a annoncé mercredi la réouverture, avec masque obligatoire et sans repas, de 76 lignes en Europe à compter du 1er juillet.

La reprise des vols de la compagnie low cost permettra de faire revenir environ 200 pilotes et 400 personnels de cabine, actuellement au chômage technique.

Norwegian, qui n'exploitait plus que huit avions sur les lignes domestiques norvégiennes depuis avril, va remettre douze appareils supplémentaires en service, lui permettant notamment de desservir Londres, Paris, Nice, l'Espagne et la Grèce depuis les capitales scandinaves.

«Les commentaires de nos clients ont montré qu'ils souhaitaient la reprise des vols et des voyages avec Norwegian au-delà des liaisons intérieures actuelles que nous exploitons», a déclaré le directeur général, Jacob Schram, dans un communiqué. «Norwegian retrouve le ciel européen avec la réintroduction d'un plus grand nombre d'avions pour desservir nos destinations-clés», a-t-il ajouté.

Masque obligatoire en vol

Parmi les mesures sanitaires entourant la reprise de ces vols, le port du masque sera obligatoire pour les passagers de plus de six ans et aucun repas ni boisson ne sera servi à bord.