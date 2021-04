Suisse : Nos vies numériques font grimper la consommation d’électricité

Les centres de calculs ainsi que les salles de serveurs qui abritent nos données ont consommé 3,6% de l’électricité totale en Suisse en 2019. Soit un quart de la production annuelle de la centrale nucléaire de Gösgen.

C’est aussi bien plus que les 1,7 TWh consommés en 2013 lors de la dernière mesure, et qui représentaient alors 2,8% de la consommation totale, fait savoir l’Office fédéral de l’énergie dans un communiqué mardi. Des chiffres qui sont issus de la dernière étude sur la consommation d’électricité et le potentiel d’efficacité énergétique des centres de calcul en Suisse menée par l’entreprise TEP Energy GmbH et la Haute école de Lucerne sur mandat de la Confédération.