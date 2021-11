Yes, we can! : Nos articles sont désormais disponibles en anglais

Vous êtes anglophones et rêvez de vous tenir au courant de l’actualité suisse dans votre langue maternelle? C’est possible dès aujourd’hui sur notre app.

1 / 3 Téléchargez l’application 20 minutes.ch Enregistrez-vous gratuitement et cliquez sur le pictogramme «cockpit» en bas à droite avant de choisir l’onglet «Lange». Choisissez votre langue de prédilection.

En Suisse, près de 480’000 personnes considèrent l’anglais comme l’une de leurs langues principales. Forts de ce constat, «20 minutes» et «20 Minuten» proposent désormais leurs contenus en ligne dans la langue de Shakespeare. Cette nouvelle option offre la possibilité aux immigrés ou aux expats anglophones de se tenir au courant de l’actualité suisse dans leur langue maternelle et comble un certain manque en la matière. «De nos jours, il est très difficile de trouver des articles d’actualité concernant la Suisse en anglais», relève l’écrivain britannique Diccon Bewes, qui vit depuis seize ans à Berne. Il ajoute: «Je pense que l’offre sera fortement appréciée.»

Si la plupart des articles seront disponibles en anglais sur l’app, certains contenus comme les vidéos ou les sondages ne seront pas traduits. Autre précision: il se peut que la qualité de la traduction ne soit pas toujours optimale. Celle-ci étant générée automatiquement par un programme informatique, nous ne sommes pas à l’abri de quelques formulations farfelues. Il s’agit d’une décision consciente et assumée mais, le cas échéant, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos remarques à l’adresse web@20minutes.ch. Pour ce qui relèverait des éventuelles imprécisions, nous tenons à souligner que seule la version originale en français fait foi.