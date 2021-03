Gabon : «Nos athlètes paralympiques sont des galériens»

A Owendo, l’état a supprimé les subventions et les sportifs manquent de moyens pour s’entraîner

Davy Moukagni, athlète gabonais amputé du bras droit, s’entraîne sur une piste jonchée d’herbe et de cailloux râpeux pour les Jeux paralympiques de Tokyo prévus fin août. Il court dans le stade du lycée technique d’Owendo, à une dizaine de kilomètres au sud de la capitale gabonaise Libreville. Les lignes démarquant les couloirs sur la piste ont été effacées par le temps et l’usure. Les gradins sont décatis. L’athlète de 28 ans, qui se prépare pour les épreuves du 100 et du 200 m, s’entraîne sans starting-blocks. «La première fois que j’en ai utilisés, c’était lors d’une compétition officielle et j’étais déboussolé», se souvient-il. Le jeune athlète, amputé du bras il y a cinq ans à cause d’une maladie, s’entraîne donc au départ debout.