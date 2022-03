Science : Nos cerveaux ont rétréci de la taille d'un citron

Le cerveau humain rétrécit depuis plusieurs milliers d'années. La raison de cette tendance n'est pas claire: est-elle liée à l'invention de l'écriture ou au renforcement du système immunitaire?

Après avoir grossi pendant la plus grande partie de l'histoire de l'humanité, notre cerveau a de nouveau rétréci au cours des derniers milliers d'années, écrit la «NZZ am Sonntag».

Décisions prises en groupe

Jeremy DeSilva travaille sur la thèse selon laquelle l'externalisation des connaissances par l'invention de l'écriture a conduit les gens à investir moins d'énergie dans le cerveau. Selon cette hypothèse, le mode de vie de plus en plus social des gens a rendu les interactions si complexes que de nombreuses décisions ont alors commencé à être prises en groupe et non plus par l'individu.