Pegasus revient avec l'optimiste Future:Memories

Pegasus, composé par Noah Veraguth, Gabriel Spahni, Stefan Bronner et Simon Spahr, est l’un des groupes les plus connus de Suisse. Depuis sa formation en 2003, il a remporté les plus importants prix musicaux du pays. C’est peu dire que «Future:Memories», publié en mars 2022, était attendu par les fans puisque, hormis un best-of unplugged en 2021, la formation pop n’avait plus sorti d’album depuis «Beautiful Life» en 2017. Le chanteur Noah Veraguth, 34 ans, revient sur la conception de cette 7e galette dont il est particulièrement fier.

Pourquoi l’avoir appelée «Future:Memories»?

Ce titre, c’est la devise du groupe. On essaie d’être présent au bon moment afin d’écrire de beaux souvenirs pour le futur.

Que dégage votre galette?

Beaucoup d’optimisme. On espère avoir créé une sorte de lieu où les gens peuvent se rendre pour se sentir mieux dans cette période un peu difficile. L’album est court. On a gardé que l’essentiel dans nos morceaux. Les émotions y sont claires et transparentes. Cela leur donne beaucoup de puissance.

Pourquoi ce feeling si positif dans vos chansons?

Parce qu’elles ont été produites par des musiciens heureux. Je m’étais marié, Gabriel allait se marier et Simon était revenu dans le groupe (ndlr: qu’il avait quitté en 2016). Pour nous tous, son retour a été un grand moment, c’était notre rêve secret. Avec «Future:Memories», on peut dire que Pegasus commence une deuxième vie.

Votre mariage a été décisif dans la décision de Simon de revenir, juste?

Oui. Jusqu’à mon mariage, en février 2020, on n’avait plus jamais joué de musique ensemble. C’était trop douloureux. Durant la fête, c’est parti en jam-session et on s’est retrouvé derrière nos instruments. Cela a été le déclic.

Le single «True Love» connaît le succès. C’est vrai qu’il aurait pu ne pas figurer sur le disque?

Sur cette ballade, j’imite un peu la voix de Frank Sinatra. Au départ, c’était une blague, mais notre entourage a poussé pour qu’on la fasse figurer sur l’album. J’ai longuement hésité, car elle n’a vraiment rien à voir avec les autres titres.

Vos autres chansons donnent dans la pop et l’electro.

Ce mix des genres arrive naturellement chez nous. Il est le résultat d’une manière d’écrire très traditionnelle, en piano-voix ou guitare-voix, et d’une production électronique où l’on essaie d’être un peu expérimental.

À quel moment êtes-vous inspiré pour écrire vos textes?

Je peux être inspiré n’importe où et à tout moment, ou des fois pas du tout pendant longtemps. Quand l’inspiration divine me frappe, je la ressens dans les tripes. J’essaie généralement de très rapidement trouver un piano pour mettre ceci en musique.

Pegasus a bientôt 20 ans d’existence et remporté de nombreux prix en Suisse. Ça vous inspire quoi?