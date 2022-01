Acceptation de soi – «Nos cheveux ne nous définissent pas»

Petite fille, Amber n’a qu’un seul rêve: devenir mannequin. À 15 ans, lorsqu’elle montre les mèches qu’elle vient de faire chez le coiffeur à une amie, celle-ci lui fait remarquer une zone chauve sur son crâne. «À partir de là, j’ai commencé à perdre des touffes de cheveux et en l’espace d’un an, j’étais chauve», explique Amber, née à Dublin, au Sunday Times. Diagnostique du médecin: la jeune fille souffre d’alopécie.

L’alopécie est une chute excessive des cheveux. La perte se produit généralement au niveau du crâne, mais les cils, les sourcils ou les poils pubiens, entre autres, sont aussi concernés. Il s’agit d’une maladie auto-immune dont les causes ne sont pas toutes connues. Le corps s’attaque à ses propres follicules pileux, qui ne repoussent plus. Il s’agit d’une maladie généralement bénigne, mais qui représente pour beaucoup une souffrance, tant sur le plan esthétique que psychique.

Pour la jeune fille, c’est le début d’années de honte et de dissimulation: «Je voulais juste être une adolescente normale, sortir avec des garçons et m’amuser», explique Amber. Elle s’achète des perruques mal ajustées qui la démangent et espère que personne ne découvrira son secret. Seuls sa famille et ses amis les plus proches sont au courant. Amber raconte: «Les perruques sont devenues mon bouclier. Sauf qu’il n’y en avait aucune qui était naturelle au toucher et qui ne ressemblaient pas à celles du carnaval.»