Energie

Nos déchets ménagers convoités de toutes parts

Nos ordures ménagères sont au cœur d’un marché disputé, pour la chaleur qu’elles dégagent en brûlant. Un élu veut mettre un frein à la création d’usines pour les traiter, et soutient la participation du secteur privé dans ce domaine.

La chaleur produite par l’incinération de nos poubelles vaut de l’or. Cimenteries et usines d’incinération (UOIM) se les disputent, et un élu deman d e au Conseil fédéral d ’intervenir pour éviter que cette lutte ne débouche sur un encouragement à la production ou à l’importation de déchets. « Actuellement, on importe 400’000 tonnes de déchets par an p our atteindre la capacité de 4 millions de tonnes de nos UOIM, rapporte François Pointet (Vert’libéral/VD) . Cette surcapacité fait une concurrence déloyale au traitement dans des cimenteries. » Dans une motion, le conseiller national demande donc un moratoire sur la construction de nouvelles usines , de façon préventive . Pour cet écologiste, on s’achemine à terme vers une baisse du volume de déchets (au contraire des estimations de l’Office fédéral de l’environnement) , ainsi qu e vers un meilleur recyclage. Il faut donc repenser la façon dont on les traite, notamment via une entrée des acteurs privés dans le processus. « Les fours des cimenteries sont plus chaud s que les UOIM et ne produisent aucun résidu, ils ont donc un meilleur bilan. Il faut juste mettre en place un meilleur recyclage préalable, car dans les UOIM des matériaux sont ré c upérés dans les résidus de combustion . »