Etude : Nos gènes portent la marque de la peste noire

La peste noire a anéanti entre un tiers et la moitié de la population de l’Europe, du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, au milieu du XIVe siècle.

Ce fléau, communément appelé peste noire, a «anéanti entre un tiers et la moitié de la population de l’Europe, du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord», a rappelé le quotidien canadien «The Globe and Mail». Cette pandémie est considérée comme l’une des plus meurtrières de l’histoire. Les maladies infectieuses sont parmi les pressions de sélection les plus fortes qui poussent l’évolution humaine, a rappelé la recherche. Alors, la pandémie de peste a-t-elle favorisé la sélection des gènes protecteurs chez l’humain contre le bacille responsable de la peste bubonique? Pour les scientifiques, la réponse est oui.