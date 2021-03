Merci de votre fidélité : Nos lecteurs se souviennent de nos débuts, ils racontent

Impossible de marquer le coup sans une mention spéciale à nos lecteurs. Pour l’occasion, ils nous livrent leurs souvenirs des débuts du journal, tel un écho à leurs vies d’ados.

«Je me rappelle avoir lu le numéro de lancement dans le M2. J’avais 20 ans. Je continue de le faire tous les jours. Happy Birthday «20 minutes»!»

«On n’avait pas tous un smartphone pour nous informer gratuitement à l’époque. À la place, on lisait les journaux. Personnellement j'étais plutôt «Matin bleu», mais la venue de 20 minutes nous a apporté d’autres informations et de nouveaux sujets de discussions.»

«Tous les matins en me rendant au collège, je prenais un journal dans une caissette pour pouvoir lire l’horoscope pendant les cours»

Pauline, 28 ans, Sion (VS)

Lorsque «20 minutes» fait son entrée sur la scène médiatique suisse romande, il cherche à convaincre, à séduire un public jeune, dynamique, en transit. Alors, il va chercher les millénials là où ils sont: en ligne et dans les gares. À l’époque, il partage ses quartiers avec un «faux frère» et c’est une véritable course à la vidange de caissettes qui se joue tous les jours face au «Matin bleu». Avant que ce dernier n’abdique.