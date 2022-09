Votations du 25 septembre: Nos «poulets suisses» sont en réalité des secondos

Viande suisse, viande importée, le débat est brûlant à moins de deux semaines des votations du 25 septembre . Le raisonnement paraît logique: celles et ceux qui achètent du poulet suisse s’attendent à ce que les animaux proviennent de Suisse. Pourtant, certains poussins, maillon nécessaire à la chaîne de l’élevage, sont importés. Les exploitations qui élèvent les géniteurs, c’est-à-dire les pères et les mères de nos poulets d’engraissement, se trouvent principalement aux Pays-Bas, en Allemagne et en France.

Contourner l’interdiction de pratiques d’élevage cruelles?

Selon l’Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières, plus de 1,2 million de poussins ont été importés en Suisse depuis la France et les Pays-Bas, entre 2018 et 2021. «Les parents pour l’élevage de poulets d’engraissement arrivent en Suisse sous forme de poussins âgés d’un jour», explique Markus Wüthrich, directeur de l’élevage de poulets Wüthrich Brüterei AG.