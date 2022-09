Editions Cave12 se présentera à Label Suisse

Marion Innocenzi et Fernando Sixto d’Editions Cave12. DR

En 2022, les festivaliers de Label Suisse, qui a révélé un copieux menu pour sa 10e édition, pourront faire plus ample connaissance avec l’univers d’une dizaine de disquaires, de labels et de collectifs du territoire, lors du Grand Marché des Labels qui se tiendra sur l’esplanade de Montbenon, à Lausanne, le samedi 17 septembre, de 17 h à 21 h 30. Parmi ceux qui présenteront au public et aux diggers les artistes avec lesquels ils collaborent - à grand renfort de vinyles, platines, cassettes, voire de DJ sets - figure le label genevois Editions Cave12, créé en 2007, qui donne dans l’expérimental et l’avant-garde. Il est représenté par Marion Innocenzi et Fernando Sixto, codirecteurs de la Cave12.

Que faut-il pour qu’un artiste séduise Editions Cave12?

Ces éditions sont reliées à l’activité de la cave12 ( ndlr: salle de concert à Genève) qui propose un programme sans compromis sur la qualité artistique, qui ose des propositions sortant des sentiers battus et qui présente exclusivement des actualités musicales d’ici et d’ailleurs, à la pointe de la recherche sonore, faisant de la cave12 une figure de pionnière à Genève, en Suisse, et à l’échelle européenne. Chaque année, nous éditons un vinyle d’un concert.

À quand remonte votre première réussite avec l’un de vos artistes?

Dans ce domaine musical, les artistes passent en dessous des radars des circuits commerciaux et sont très rarement diffusés par les radios/médias qui dédient peu de programmes à ce type de propositions sonores. Dans ce contexte, il nous semble important de faire ces éditions matérielles et d’éditer des œuvres peu produites afin de rendre une partie de ces musiques plus accessibles. Il existe un public pour ces musiques et nos tirages limités sont demandés et distribués des États-Unis au Japon. La plus grosse édition a été réalisée en 2021, conjointement avec le label Emego, il s’agit d’un concert live donné à la cave12 par l’artiste finlandais, pionnier des musiques électroniques Mika Vainio. Ce double album s’est très vite retrouvé épuisé.

Votre pépite du moment et pourquoi?

Le live de Mika Vainio (ex-Pan Sonic) qui fut son dernier live, car il est accidentellement décédé en 2017. Ce disque représente pour beaucoup de personnes comme un testament du travail de Mika Vainio, un «chant» final émotionnellement fort avant qu’il ne nous quitte pour d’autres sphères.

Comment voyez-vous l’avenir de l’industrie musicale?

Résolument underground et avant-gardiste, la musique défendue et publiée par des labels comme la cave12 sort des systèmes de diffusion traditionnels. Elle ne rentre pas dans l’industrie musicale à proprement parler ni dans une logique de rendement. Il s’agit souvent d’éditions à petit tirage pour des publics ciblés. Le mot-clé serait ici plutôt le terme «passion», ces musiques sortant la plupart du temps sur des labels spécialisés et hautement reconnus dans leur domaine sur divers supports (LP, cassette, CD ou digital via des sites tels que bandcamp). Disons que tant qu’il y aura des quêteur.se.s musicien.ne.s désireu.se.s de défricher le langage musical, il y aura de la production et des auditeur.trice.s pour les écouter.

À l’ère du streaming, quelle est la raison d’être d’un label?