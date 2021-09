11-Septembre - «Nos vies se sont entremêlées, et elles le seront pour toujours»

Mardi 11 septembre 2001, tour Sud du World Trade Center. Silvion Ramsundar est en train de prendre le petit-déjeuner à la cafétéria du 44e étage quand il apprend qu’un petit avion a percuté la tour Nord. «Ils nous ont demandé de retourner à nos bureaux», se souvient-il. Vice-président adjoint chez Mizuho Capital Markets, l’homme d’affaires s’exécute et monte jusqu’au 80 étage, mais change ses plans en apprenant qu’il s’agit certainement d’un attentat. Silvion se trouve au 78e étage, attendant un ascenseur en direction du rez-de-chaussée, quand il entend un bruit indescriptible. Un avion de ligne vient de s’encastrer dans la tour Sud.

Une aile du Boeing détruit l’étage où se trouve l’homme alors âgé de 31 ans. Silvion se souvient d’une boule de feu passant juste au-dessus de sa tête et d’une chaleur étouffante. Seul dans le noir, le trentenaire réalise que la plupart des gens se trouvant autour de lui sont morts. Silvion parvient à atteindre les escaliers mais il est grièvement blessé: une pièce de l’avion – de la taille d’un poing – s’est logée près de son cœur, un de ses poumons ne fonctionne plus et son bras gauche est cassé. Avec l’énergie du désespoir, l’homme d’affaires arrive jusqu’au 65e étage, où il s’appuie contre un mur, transi de douleur.

Employés chez Morgan Stanley, Doug Brown et son collègue Stan Kapica volent alors à son secours. Chaque homme prend un bras de la victime et les trois progressent péniblement vers l’entrée du gratte-ciel, se promettant mutuellement une bière à l’arrivée. Les trois hommes sortent finalement de cet enfer quelques minutes seulement avant l’effondrement de la tour. Inquiet pour l’état de santé de son compagnon d’infortune, qui perd beaucoup de sang, Doug Brown interpelle un pompier: «Il faut le sortir rapidement de là, il s’affaiblit rapidement», lui lance-t-il. Le bon samaritain ne quitte pas Silvion des yeux jusqu’à ce qu’une ambulance ne l’emmène.

L’homme d’affaires, aujourd’hui âgé de 51 ans, est l’une des seize personnes se trouvant au-dessus du 77e étage de la tour Sud à avoir survécu. Doug et Silvion ont bu cette fameuse bière ensemble et 20 ans plus tard, leur lien est toujours indéfectible. «Il m’a beaucoup aidé et je lui en serai redevable pour toujours», confie Silvion à «People». «À cause du 11-Septembre, nos vies se sont entremêlées, et elles le seront pour toujours», ajoute-t-il. La femme de son nouvel ami ayant quitté son travail pour être à ses côtés durant sa convalescence, Doug l’a aidée à retrouver un emploi chez Morgan Stanley.

Depuis, les deux acolytes multiplient les conversations via Zoom. Les Brown ayant déménagé en Californie en 2004, les deux familles ne se sont plus vues depuis bien longtemps, mais ce qui s’est passé ce jour-là les a soudées. «Ce qui est vraiment drôle, c’est que c’est comme si on s’était vu hier», s’amuse Doug, aujourd’hui âgé de 74 ans. Grâce à une thérapie, Silvion a pu chasser les cauchemars qui le tourmentaient la nuit, son épaule le fait encore parfois souffrir. «C’est un rappel constant quand je me réveille au milieu de la nuit. Le 11-Septembre n’est pas quelque chose qu’on oubliera», confie le survivant.