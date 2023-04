Musique: Nostalgie avec Blondie et Blink-182 au Coachella Festival

Au premier jour vendredi du festival annuel de musique de la vallée de Coachella en Californie, Blondie et le groupe de punk pop Blink-182, dont les membres originels avaient déserté la scène depuis près de dix ans, ont fait vibrer des centaines de milliers d’amateurs.

L’édition 2023 du festival qui se déroule dans le désert et ouvre traditionnellement avec deux week-ends les festivités musicales de l’été, doit accueillir en vedettes principales la star du reggaeton Bad Bunny, le groupe de K-pop Blackpink ou le discret chanteur de R&B Frank Ocean.

Blondie invite Nile Rodgers sur scène

Tous approchant ou dépassant la cinquantaine, les musiciens de Blink-182 – Travis Barker, Mark Hoppus et Tom DeLonge – ont enflammé l’assistance avec leurs tubes «Rock Show», «What’s My Age Again», «I Miss You» ou «All The Small Things», repris en choeur par les spectateurs.