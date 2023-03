États-Unis: Nostalgique de ses années au lycée, elle se fait passer pour une élève

Hyejeong Shin assure qu’elle n’a voulu faire de mal à personne. Rutgers University

Hyejeong Shin avait 16 ans quand elle a quitté sa Corée du Sud natale pour rejoindre les États-Unis. Une fois arrivée dans le New Jersey, l’adolescente a intégré un internat privé. La jeune fille a tellement aimé cette expérience qu’elle a voulu la revivre des années plus tard. En janvier dernier, Hyejeong Shin est en effet parvenue à intégrer le lycée de New Brunswick à l’âge de 29 ans, grâce à un faux certificat de naissance, raconte ABC 7.

La nouvelle élève n’est pas restée bien longtemps dans l’établissement, mais elle a quand même pu suivre quelques cours. Durant les quatre petits jours qu’elle a passés au lycée, la Sud-Coréenne a passé le plus clair de son temps dans les bureaux des conseillers en orientation qui, suspicieux, tentaient d’obtenir plus d’informations sur elle. Hyejeong Shin est tout de même parvenue à se lier d’amitié avec certains lycéens, avec qui elle a continué de communiquer après avoir été démasquée.

«À aucun moment, un élève n’a été en danger»

Les agissements de la jeune femme ont semé l’inquiétude chez les élèves et provoqué la colère de leurs parents. «Nous ne nous sentons pas en sécurité et personne ne veut nous écouter», avait déclaré lors d’une réunion Ethan Calderon, un lycéen. «Nos enfants sont à l’école et nous les y envoyons en espérant et en priant qu’ils y soient en sécurité. Mais ce n’est pas le cas», avait déploré Yaritza Arroyo, une maman outrée. Inculpée par un grand jury pour avoir fourni un faux document gouvernemental, la jeune femme a plaidé non coupable lundi.

Au tribunal, l’avocat de la Sud-Coréenne a affirmé que sa cliente n’avait aucune mauvaise intention et qu’elle voulait juste «retrouver un environnement dont elle garde de bons souvenirs». Me Darren Gelber a ajouté que Hyejeong Shin se sentait seule et qu’elle souhaitait s’entourer d’amis et recréer l’ambiance qu’elle avait connue lors de son expérience en internat. «À aucun moment, une personne ou un élève n’a été en danger et toute cette affaire concerne plutôt une femme qui souhaitait retourner dans un lieu sûr», a-t-il plaidé.

Hyejeong Shin espère pouvoir trouver un accord avec le procureur, ce qui lui éviterait une peine de prison. Elle compte ensuite rentrer en Corée du Sud, après avoir passé 13 ans aux États-Unis.

