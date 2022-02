Vie de couple - Noter son partenaire comme un taxi Uber ou un restaurant

«Envoyez vos souhaits à votre partenaire, évaluez-vous mutuellement et améliorez votre relation de manière amusante!» Telle est l’ambition de l’application mobile Dunaduo, disponible gratuitement sur l’app store depuis quelques semaines.

«Celle-ci permet de challenger son partenaire et de l’évaluer comme un taxi Uber, explique son fondateur boéland, Artaches, 33 ans. L’un des conjoints peut par exemple demander à l’autre, via l’app, de passer l’aspirateur, puis noter ensuite la qualité du service.»

En plus des tâches ménagères, le couple est amené à interagir sur différentes thématiques; les enfants, les amis, la belle-famille, les voyages, les cadeaux, le «7e ciel», etc. Dunaduo permet de faire des rappels son conjoint du genre: «N’oublie pas d’aller chercher Zoé à l’école demain».

Quand l’algorithme s’en mêle

Mais derrière l’écran, les partenaires ne sont pas seuls. L’algorithme y met aussi son grain de sel. «Il évalue en effet la jauge commune du couple. Celle-ci prend en compte la fréquence de l’utilisation de l’appli, le nombre de demandes envoyées d’un partenaire à un autre et les réponses d’un chacun aux sollicitations de l’autre. Comme chacun se voit attribuer une note personnelle, l’ordinateur en fait aussi une moyenne. On voit ainsi qui participe des deux le plus au couple», détaille Artaches.