Mobile : Nothing s’allie à Qualcomm pour des produits mystérieux

La marque du cofondateur de OnePlus a annoncé une levée de fonds de 50 millions de dollars et un partenariat avec le célèbre fabricant de puces mobiles pour peut-être lancer un smartphone.

Après avoir écoulé en deux mois plus de 100’000 unités de son premier produit, les écouteurs sans fil transparents Ear 1, la jeune firme Nothing se prépare à lancer de futurs appareils connectés. La société créée l’année dernière par Carl Pei, cofondateur du fabricant de smartphones OnePlus, et Akis Evangelidis, ancien cadre de cette dernière, a annoncé mercredi avoir levé 50 millions de dollars. Cette somme servira à «la recherche et le développement afin que la marque pénètre une nouvelle catégorie de produits pour son écosystème», a-t-elle fait savoir en entretenant à nouveau le mystère, comme elle l’avait fait avant de dévoiler ses écouteurs sans fil.