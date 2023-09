Œnotourisme en Turquie: La route des vignobles turcs nous tend les bras

De l’ombre à la lumière. À chaque fois que les corps se déploient mécaniquement, le soleil fait rougeoyer les visages ceints par un foulard. Les vendangeuses jettent les grappes dans des caisses (voir la vidéo ci-dessus). «Les hommes sont trop paresseux pour faire ce travail ingrat», disent-elles, résignées. À 7 heures lundi 18 septembre 2023, elles s’activent dans les vignes du domaine Arcadia. Celui-ci se trouve dans la province de Kirklareli, dans le nord de la partie européenne de la Turquie, entre Istanbul et la Bulgarie, où l’on fait du vin depuis au moins 3000 ans. Dans L’«Iliade», Homère chante la Thrace, région historique qui, aujourd’hui, est partagée par les Turcs, les Bulgares et les Grecs. Le poète glorifie ce vignoble où le culte de Dionysos était célébré.

À l’aube, une vendangeuse dans les vignes du domaine Arcadia, dans le nord de la Thrace. Emmanuel Coissy

La fraîcheur relative de la matinée, 15°C, accentuée par le vent du nord permet aux travailleuses de s’activer jusqu’à la mi-journée. L’été a été caniculaire. Certains vignerons qui s’enorgueillissaient de ne pas irriguer les plantations ont dû s’y résoudre, cette année, et n’auront plus d’autre choix à l’avenir. «On ne peut plus parler d’un changement climatique, mais d’une crise climatique», insiste Zeynep Arca Şallıe, qui dirige le domaine Arcadia, créé en 2004. Elle évoque la dévastation et six décès causés par des inondations, il y a quelques semaines à 30 kilomètres de là. Au même moment, sur son domaine, il n’est pas tombé une goutte d’eau.

Tout comme ses voisins des Balkans, la Thrace turque a été victime d’incendies, puis d’inondations en août et en septembre. Heureusement, la saison s’achève dans la douceur, sur la route des vignobles. Jalonnée par une quarantaine de propriétés, elle s’étire sur 342 kilomètres entre deux villages: Ahmetçe, au nord, et Behramlı, au sud, sur la péninsule de Gallipoli au bord du détroit des Dardanelles.

Le jour se lève sur le domaine Asmadan, dans le sud de la Thrace. Emmanuel Coissy

Peu de voyageurs étrangers

Comme la loi prohibe la dégustation du vin chez les producteurs, ceux-ci ont développé hôtels et restaurants dans les domaines pour convenir au cadre légal. Ces infrastructures, simples ou luxueuses, vantent l’œnotourisme dans une république laïque qui entretient un rapport ambivalent avec l’alcool (interdiction de la publicité, vente interdite à moins de 100 mètres d’une mosquée ou d’une école, pas de vente entre 22 heures et 6 heures, le raisin est essentiellement cultivé pour être mangé).

Le narince est un cépage blanc. Ici, un assemblage sec et aromatique du domaine Asmadan, à l’hôtel Bengodi. Emmanuel Coissy

Il n’y a presque aucun touriste étranger sur la route des vignobles. La plupart des visiteurs viennent d’Istanbul. Ils apprécient les cépages internationaux, notamment ceux constituant les vins de Bordeaux: le cabernet sauvignon, le cabernet franc et le merlot (récolté au moment de notre visite).

Les vignerons font aussi pousser des cépages indigènes plurimillénaires comme le narince, un blanc, et le papaskarasi, un rouge, qui ont l’avantage de résister aux chaleurs extrêmes et qu’on vendange tardivement. Le papaskarasi, par exemple, est ramassé… fin octobre! Verra-t-on, un jour, ces raisins pousser en Europe de l’Ouest où la chaleur met en péril la viticulture? Peut-être. À ce jour, là où le narince prospère, son principal ennemi, en dehors des maladies et des parasites comme partout sur Terre, demeure l’effeuillage sauvage. Eh oui, la population de la Thrace raffole des feuilles de vigne farcies. Celles du narince sont, paraît-il, les meilleures pour cet emploi.

Le papaskarasi est un cépage rouge très ancien qui résiste aux fortes chaleurs. Ici, un assemblage du domaine Chamlija Emmanuel Coissy

«Le vin, c’est bien la seule chose sur laquelle nous soyons d’accord avec les pays voisins», dit en riant Mustafa Çamlica. Le patron du domaine Chamlija reçoit dans le jardin de son restaurant où, sous les tables, évoluent librement des poules et des chiens. La simplicité du cadre contraste avec la sophistication des jus. Certaines de ses cuvées, à l’instar de celles de ses confrères, ont été primées dans les concours des capitales occidentales.

La cave du domaine Asmadan. Emmanuel Coissy

Cépages robustes pour la garde

Sur 130 hectares, le domaine Chamlija cultive des cépages internationaux et autochtones vinifiés par une œnologue. Côté blanc, l’albariño, originaire de la péninsule Ibérique, est assemblé avec le narince, évoqué auparavant. Parmi les références internationales, la cuvée Thracian (100% chardonnay) bluffe les amateurs de blancs bourguignons. Côté rouge, le mavrud, cépage indigène ancien et robuste qui avait été délaissé, laisse entrevoir son grand potentiel de vieillissement. Par ailleurs, le papaskarasi, lui aussi mentionné plus haut, intervient dans un assemblage pinot noir et kalecik karasi, cépage d’Anatolie récolté début octobre. Le vignoble de la Thrace a beau être méconnu, on y décèle parfois des pépites. Plusieurs viticulteurs que nous avons rencontrés parlent de José Vouillamoz, biologiste valaisan de renom et découvreur de raretés, qui a contribué à la relance de variétés antiques.

Les luxueuses infrastructures du domaine Porta Caeli. Emmanuel Coissy

Certains assurent que les vins de la Thrace sont les meilleurs de Turquie. «Ils seront peut-être produits par les dernières vignes du pays», regrette Murat Yankı. Le sommelier de l’hôtel Bengodi, rattaché au domaine Asmadan, sait que les projections scientifiques les plus alarmistes envisagent la mort de la viticulture sur la partie asiatique d’ici à trente ans à cause de la chaleur. Pour l’heure, le secteur veut croire en son potentiel à l’exportation et en tant qu’attraction touristique. On ne peut que lui reconnaître des atouts légitimes après avoir goûté les accords mets-vins de la route des vignobles.

Le guide sur l’ œ notourisme en Turquie, rédigé par Göknur Gündoğan, auteure experte du vin turc, et le sommelier Murat Yankı sera bientôt édité en français. Emmanuel Coissy

Les tomates, les olives et l’impressionnante variété de fromages locaux se dégustent dans l’allégresse quand ils sont arrosés de crus sincères. Pour s’en convaincre, il faut suivre les recommandations de spécialistes et, sans doute, s’éloigner des flacons marketés pour séduire les jeunes. Comme un peu partout à travers le monde, des mousseux approximatifs et des pet nat (pétillant naturel) éclosent actuellement en Thrace. Certains sont réalisés avec du narince, cépage gouleyant des temps anciens. Ces bouteilles ornées d’une étiquette au design pop sont la fusion d’un raisin cultivé depuis l’Antiquité et du goût du XXIe siècle.

Emmanuel Coissy Le voyage a été offert par GoTürkiye pour réaliser ce reportage.