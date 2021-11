E-sport – «Notre application s’adresse aux gamers de tout niveau»

L’app GamingZone est disponible sur iOS et Android.

«Notre application s’adresse à tous les gamers, quel que soit leur niveau»: c’est le message de Daniel Moreira et Steve Chuard, deux Vaudois passionnés de jeux vidéo qui ont lancé cet été GamingZone , une app mobile permettant de participer à des tournois en ligne. Après un démarrage en douceur, les deux amis s’apprêtent à passer à la vitesse supérieure en organisant une première grande compétition avec cashprize le 18 décembre.

Quatre jeux à choix

L’aventure est d’abord partie d’un constat, celui d’un certain «vide» en Suisse au niveau de l’e-sport, explique Daniel. Les créateurs de GamingZone veulent ainsi démocratiser la pratique, tout en espérant pouvoir un jour servir de tremplin aux futurs pros. Pour l’instant, quatre jeux sont au programme: «Warzone», «Apex Legends», «PUBG» et «Fortnite». Les deux premières compétitions sont gratuites, mais un abonnement (2 francs par mois) est requis pour participer à celles qui sont dotées de prix. Lorsque les utilisateurs s’inscrivent à un tournoi, ils ont trois heures pour disputer des parties publiques et reporter leurs meilleurs scores. «Les joueurs peuvent lier leur compte au site Tracker.GG pour confirmer leurs performances facilement», précise Steve.