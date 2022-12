Notre boulot non payé du quotidien vaut 434 milliards 

Hommes au chômage ne font pas bon ménage

Le temps consacré au travail domestique varie selon la situation familiale et le statut sur le marché du travail. En 2020, les femmes qui bossent à plein temps et qui ont au moins un enfant de moins de 15 ans ont accompli 45 heures de travail «domestique et familial». Et pendant ce temps, les hommes avec enfants de moins de 15 ans mais qui sont au chômage ont fait moins que cela, avec un total de 39,9 heures. Quant aux couples sans enfants ou personnes seules, les femmes effectuent plus de travail domestique que les hommes, et ce peu importe leur taux d’occupation.