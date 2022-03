E-sport  – «Notre but, c’est de réunir les joueurs mobile de la région»

La team Empire Suisse Romande a récemment organisé un tournoi de «Clash Royale» à Yverdon (VD). DR

Lancée en 2020 depuis Genève, l’équipe Empire Suisse Romande (ESR) possède une particularité par rapport à bon nombre de teams e-sport: ses joueurs n’ont besoin que d’un simple téléphone portable pour se jeter dans la bataille. Avec une soixantaine de membres actifs, l’association est la plus grande structure de la région consacrée au jeu compétitif sur mobile, nous explique son président, Jordan Montel.

Comment est née l’aventure Empire Suisse Romande?

Lorsque j’ai commencé à travailler sur la chaîne RTS eSport, je me suis occupé en outre de la communauté des jeux mobile, étant moi-même un adepte de «Clash Royale». Sur ce jeu, il y avait deux groupes avec beaucoup de joueurs, Suisse Romande et Empire Suisse. À force de streamer et de faire des tournois ensemble, on a décidé de créer ESR pour développer l’aspect compétition​.

Qu’est-ce qui vous plaît en particulier dans le jeu mobile?

D’une part, il y a le côté inter­générationnel, qui est génial. Tu peux jouer avec des jeunes de 14 ans, comme avec des plus anciens qui ont 30 ou 40 ans. Parfois, il y a même les enfants qui viennent jouer avec leurs parents, lors de nos rencontres. Puis, il y a le côté pratique: tu peux disputer un match depuis n’importe où, n’importe quand.

Le président de la structure, Jordan Montel. DR

Quel est l’accomplissement dont vous êtes le plus fier avec ESR?

On a monté beaucoup d’événements, comme il y a deux semaines à Yverdon, avec 50 joueurs sur place. Et puis ce qui est cool, c’est l’énergie autour de cette équipe, on a des jeunes qui ont des responsabilités au sein de l’association, tout le monde touche un peu à tout.

Vous êtes présents sur trois jeux. D’autres titres en vue?

On est en pause de ce côté-­là, pour pouvoir continuer à performer sur nos jeux, c’est-à-dire «Clash Royale», «Legends of Runeterra» et «Brawl Stars». Sur ce dernier titre, on a d’ailleurs une équipe qualifiée pour la prochaine saison de la Swisscom Hero League .

Quels sont vos projets et ambitions pour la suite?